TOLFA - Ha preso il via ieri in collina il fantastico festival "Tolfa Jazz" promosso come sempre alla perfezione dall'associazione omonima. Il Tolfa Jazz è giunto alla sua XV edizione e ormai in Italia è uno dei più apprezzati, partecipati e amati festival del jazz. Da ieri Tolfa è diventata una piccola New Orleans e tutto trabocca di musica e allegria. Già nella prima serata di ieri tanta gente ha apprezzato i meravigliosi concerti e i bellissimi allestimenti e tutti si sono lasciati trasportare dalla bella atmosfera che si è respirata.

I concerti si tengono alle 21.30 nella Villa comunale - Parco Fondazione Cariciv, nell’Anfiteatro Pompilio Tagliani, ormai conclamato “luogo a misura di jazz” per acustica e scenografia. Oggi pomeriggio alle 18.00 band di strada animeranno via Roma in un’autentica “atmosfera di New Orleans”. Stasera alle 21.30 si svolgerà il concerto del Lorenzo Simoni 4TET, composto da alcuni dei migliori giovani musicisti di jazz in Italia.

L’ensemble, vincitore dei premi Marco Tamburini, Tomorrow’s Jazz 2022, Massimo Urbani 2023 e Nuova Generazione Jazz 2024, sale per la prima volta sul palcoscenico del Tolfa Jazz. A seguire invece ci sarà l'atteso ritorno del sassofonista Simone Alessandrini, il quale in questa speciale occasione presenta in prima assoluta l’opera musicale “Circe”: ognuno dei 12 musicisti in scena rappresenta un animale che si racconta in maniera astratta con le incursioni di Circe, ruolo assunto dal canto, come unico veicolo narrativo.

Fino a domenica il clima vivace, festoso e popolare dell’evento, da sempre ispirato alle sonorità e allo spirito della città di New Orleans, sta invadendo strade e piazze della cittadina immersa nella maremma laziale, a due passi da Roma e dal mare. Protagonista è la musica jazz con un programma che affianca artisti internazionali ai migliori talenti italiani, tra contaminazioni e intrecci di generi, nuovi mondi sonori e sperimentazioni.

TolfaJazz è stata riconosciuta tra le 5 "Buone Pratiche Culturali" di eccellenza della Regione Lazio negli ambiti tematici della valorizzazione, tutela e promozione del patrimonio culturale; della comunicazione nelle iniziative realizzate in ambito culturale e nel lavorare in rete. "È un riconoscimento di cui andiamo orgogliosi - spiega il presidente dell'associazione Tolfa Jazz, Egidio Marcari - che ripaga la costanza e il lavoro di ogni edizione, ma raggiunto sempre grazie alla vostra partecipazione, sempre numerosa e appassionata". A proposito del Tolfa Jazz la sindaca Stefanua Bentivoglio sottolinea: "Nato con la sfida di far conoscere e apprezzare la Musica jazz in tutte le sue forme, il Tolfa Jazz nel tempo è cresciuto fino a diventare un Festival esclusivo, con un target tutto suo di proposta. Questo Festival con il riconoscimento dalla Regione Lazio che lo ha inserito tra le 5 Buone Pratiche Culturali d’ Eccellenza ha ancora di più proiettato il nostro paese oltre i confini nazionali e al contempo, ne ha valorizzato gli spazi. Siamo orgogliosi di essere arrivati alla quindicesima edizione, frutto di un lavoro sistematico e di ricerca artistica importante. Ringrazio profondamente il direttore artistico Alessio Ligi e il Presidente Egidio Marcari per la loro instancabile voglia di sperimentazione e crescita”. Al Tolfa Jazz non ci sarà solo musica, ma anche arte con l’installazione di “Desart2” dal titolo “Notiamoci”ed enogastronomia, con lo street food all’ingresso della Villa Comunale, i piatti della tradizione culinaria di Tolfa a cura del rione Sughera, e le birre artigianali.

l TolfaJazz è partner dell'associazione "Susan G. Komen Italia" dal 2016. Ogni anno parte dell’incasso dei biglietti viene devoluto all’associazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno. Il costo del biglietto per le singole serate è di 15euro per i posti numerati in platea e di 10euro per quelli non numerati sulla gradinata. È possibile effettuare l'abbonamento per le 3 serate (con sconto del 20%): posti numerati in platea 36euro e sulla gradinata 24euro. La novità di quest’anno è il prezzo speciale per gli under 30: per loroil biglietto è al 50% per la gradinata (disponibile direttamente in biglietteria durante il Festival). Per info e prenotazioni: www.ticketino.com/it/organizer/2461975, su www.tolfajazz.com e su info@tolfajazz.com

