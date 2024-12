TOLFA - "Tolfa Jazz: eccellenza culturale del territorio": i rappresentanti dell'aps Tolfa Jazz e la sindaca Stefania Bentivoglio hanno partecipato alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri Più Liberi a "La Nuvola" di Fuksas a Roma nello stand della Regione Lazio. L'invito prestigioso è stato dato dalla Regione Lazio agli organizzatori del “Tolfa Jazz”: la Regione ha inserito l’associazione tolfetana nel calendario di domenica 8 dicembre in quanto gli è stata riconosciuta la "Buona Pratica Culturale di Eccellenza". Tra i rappresentanti delle numerose case editrici di tutta Italia si sono seduti la sindaca Stefania Bentivoglio, il presidente del Tolfa Jazz Egidio Marcari e il direttore artistico Alessio Ligi, con la giornalista Cristiana Vallarino che rappresentava pure il gruppo di lettura “InChiostro” della biblioteca comunale del paese collinare. Con l’aiuto di alcuni filmati, tutti e quattro hanno raccontato della nascita di “Tolfa Jazz”, iniziata come scommessa da parte di Alessio Ligi e Egidio Marcari, appassionati di jazz, genere certamente poco conosciuto dai tolfetani. "Si è parlato degli ospiti di prestigio che hanno suonato nell’anfiteatro della villa comunale, uno per tutti Danilo Rea, entusiasta del luogo e dell’accoglienza ricevuti - spiega la giornalista Cristiana Vallarino - degli eventi che man man si sono aggiunti all’appuntamento di luglio, come i concerti nel chiostro o i pic nic musicali. Questi – uno in primavera e uno in autunno – sono ormai appuntamenti a cui partecipano centinaia di persone da tutto il comprensorio, per vivere una giornata tra natura, escursioni, giochi per bambini, buon cibo e musica di qualità nel grande prato dei Comunali macchiosi". Durante l'intervento è stata sottolineata la collaborazione con l'associazione "Susan G. Komen Italia" per la prevenzione dei tumori al seno e delle iniziative portate avanti con le Donne in Rosa. Marcari e Ligi hanno sottolineato come "tutto quanto si mette in moto per “Tolfa Jazz” sia frutto quasi esclusivamente dell’impegno di un piccolo esercito di volontari, che ormai è in grado di coprire tutti gli aspetti organizzativi". La sindaca Stefania Bentivoglio ha promosso Tolfa spiegandone il suo cuore antico, il suo territorio, le sue eccellenze e le sue peculiarità. “Da noi – ha sottolineato la sindaca Bentivoglio – si può vivere un’emozione completa. A un’ora dalla Capitale e a due passi dal mare. E adesso abbiamo anche una buona capacità ricettiva, con 148 posti letto censiti”. La sindaca ha anche annunciato che "a breve partirà l’Accademia della Catana, per non far perdere la tradizione della lavorazione del cuoio e della realizzazione della tipica borsa. Un’emozione che da decenni vivono anche i numerosi norvegesi che hanno scoperto Tolfa: qui hanno creato il Centro Studi Italo Norvegese e qui hanno deciso in molti di abitarci. Centinaia di studenti, poi, negli ultimi anni delle superiori ogni primavera salgono in collina per le finali delle “Olimpiadi della Cultura e del Talento”. L'aria di Tolfa e la sua ospitalità a tutto tondo piace molto anche agli scrittori italiani e stranieri, sia a quanti partecipano al Festival “Tolfa Gialli& Noir, sia a quelli che vengono invitati dal Gruppo di lettura “InChiostro”. Da non dimenticare la magia che all’inizio di agosto abbraccia il centro del paese per “TolfArte”, il Festival dell’artigianato e dell’arte di strada, attirando decine di migliaia di visitatori. Quella magia che si dovrà fare in modo da far assaporare tutto l’anno, sempre più persone, anche e soprattutto durante il Giubileo, magari proprio come una alternativa per allontanarsi dalla frenesia e dal caos di Roma".

