TOLFA - "C'era una volta nel bosco": questo il titolo dell'appuntamento in programma per domenica 18 febbraio alle 9.30 promosso dall'associazione Tolfa Jazz aps.

A Tolfa il jazz è donna: da mesi nella cittadina collinare si tengono appuntamenti di “trekking sensoriali” tra musica e natura a cura dell’associazione Etra.

Il progetto prevede 10 escursioni gratuite dedicate alle “donne in rosa” del comprensorio, con prove sensoriali e concerti nel territorio dei Monti della Tolfa. Lungo il percorso le partecipanti avranno modo di conoscersi, sperimentare attività di connessione con la natura, fare esercizi di respirazione e meditazione.

Gli organizzatori e le guide aiuteranno le partecipanti a stimolare i sensi attraverso piccole prove in natura, l’ascolto del ritmo dei propri passi, dei suoni della natura e delle nostre vibrazioni. Il programma è realizzato grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia APS. L'appuntamento di domenica è presso la località Sbroccati ad Allumiere con la psicologa e psicoterapeuta Barbara Loffari. «Durante l’inverno la natura si trasforma silenziosamente; in modo apparentemente più rallentato si sta preparando per la rinascita primaverile. In questa domenica di febbraio arricchiremo la nostra passeggiata con esercizi di respirazione e movimento consapevole. Attraverso una meditazione guidata entreremo più in contatto con le energie sopite dentro di noi - spiegano gli organizzatori - una tisana “dolce inverno” al profumo di bosco favorirà la connessione tra le partecipanti e con degli esercizi di scrittura creativa ci divertiremo a costruire la nostra favola del bosco».

Gli organizzatori consigliano abbigliamento comodo e a strati, scarponcini da trekking, tappetino, tazza. La durata dell'esperienza è di 3 ore.

Per il programma dettagliato dei picnic musicali visitare il sito www.tolfajazz.com/picnic-musicali, oppure chiamare al 3898384355

