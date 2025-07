TOLFA - Si apre stasera Tolfa la Sagra del Tartufo che si chiuderà domani nel giardino della villa comunale di Tolfa promossa dal Rione Sughera in collaborazione con il Comune e la pro loco di Tolfa. La Sagra si aprirà stasera alle 20 con l’apertura dello stand gastronomico e dalle 22:30 musica dal vivo e tanto divertimento.

Domani alle ore 20 apertura dello stand gastronomico e dalle 23 in poi dj Stain; a seguire schiuma party.Il menù per adulti prevede antipasto con bruschette miste e affettato; per primo pasta al tartufo o pasta all’amatriciana; per secondo arista al tartufo o uova al tartufo; insalata e dolci tipici locali; il menù bimbi prevede come primo la pasta al pomodoro e basilico; per secondo hamburger e patatine fritte, acqua. Prodotti locali di prima qualità e una squadra esperta ai fornelli sono gli ingredienti della sagra del tartufo. Quest’anno non ci sarà solo il profumo inconfondibile del tartufo, ma anche risate a non finire:ci sarà un ospite speciale, ossia Claudio Sciara direttamente da Italia’s Got Talent e dai migliori palchi comici d’Italia. Con il suo stile confondibile tra ironia sottile e risate intelligenti Claudio porterà sul palco uno spettacolo imperdibile. "Vieni a gustare i piatti della tradizione a base di tartufo e - esorta il presidente Vannicola - lasciati travolgere dalla comicità di uno dei talenti più apprezzati del momento. Il nostro Rione si è compattato con gli anni e si sono inseriti molte persone e tanti ragazzi giovani. Ad oggi siamo diventati quasi un esercito. Ricordo che sabato ci sarà lo schiuma party e tanta musica; stasera ci sarà l’intrattenimento di musica dal vivo. Vi aspettiamo".

