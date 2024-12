CIVITAVECCHIA – Una cerimonia carica di emozioni quella che il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia ha voluto organizzare di nuovo all’interno del Tribunale, la casa degli avvocati. E così martedì, una volta terminate le udienze, i professionisti locali si sono riuniti in aula per il tradizionale appuntamento con le “Toghe d’oro”.

Alla presenza del presidente del Tribunale Francesco Vigorito, di giudici e magistrati, del sindaco Tedesco, il presidente dell’Ordine degli Avvocati Mery Dominici ha dato il via alla cerimonia, che si è aperta con un pensiero ai colleghi scomparsi. Ricordi commossi per gli avvocati Luigi Benni, Ezio Calderai, Giuseppe Coppola. E poi per Ludovico D’Amico al quale è stata dedicata la sala del consiglio dell’ordine, con la targa scoperta alla presenza di familiari e colleghi di studio. E infine la giovane Viviana Serra, il cui nome sarà legato ad un concorso letterario e di arti grafiche figurative dedicato agli studenti del liceo Guglielmotti, sulle fragilità dell’animo umano.

Spazio poi alla consegna delle pergamene per chi ha tagliato il traguardo dei venti, quaranta e cinquant’anni di professione.

Toghe d’oro quindi per gli avvocati Rosario Mattana, Pietro Messina e Ivano Montefiore, emozionati e stretti dall’abbraccio di amici, famigliari e quanti, in questi anni, hanno potuto condividere con loro questo lungo percorso costellato di soddisfazioni.

Quarant’anni di professione per gli avvocati Antonella Parente e Stefano Bonifazi.

A festeggiare i vent’anni, invece, gli avvocati Antonio Carbone, Simona Cardini, Guerrina Crescentini, Gaetano D’Angelo, Marco Fedele, Gabriella Giacomantonio, Ilaria Magliulo, Massimo Malavasi, Lorenzo Mereu, Norma Natali, Leonardo Montini Paciotta, Marco Pietrocola, Andrea Romani e Stefania Zafrani. Riconoscimento poi per chi si sta affacciando ora alla professione, ossia i giovani avvocati Eleonora Berardozzi, Giorgia Buttaglieri, Laura Carlevaro, Sara Fuscoletti, Lorenzo Gregori e Cecilia Nuti.

