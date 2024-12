Damiano Sartori, il tiktoker 36enne originario di Fonte nuova in provincia di Romaha dato in escandescenza alla Sagra delle castagne di Soriano nel Cimino ed è stato arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida senza patente sotto l’effetto di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.

Domenica sera i carabinieri della Compagnia di Viterbo in servizio di ordine pubblico in occasione della “Sagra delle castagne” sono intervenuti allertati da passanti, dove il 36enne, in stato di agitazione, dopo aver guidato autovettura in direzione dell’area riservata alla manifestazione contromano, si era fermato per aggredire a pugni e calci due sorianesi che lo avevano esortato a cambiare senso di marcia. Nella circostanza l’uomo si è opposto violentemente anche ai militari della Stazione di Soriano nel Cimino, precipitarsi in soccorso delle vittime, che lo hanno arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Allontanato dalla manifestazione con autovettura dell’Arma, è stato ristretto con l’ausilio di sanitari 118 nell’Unità ospedaliera di medicina protetta della casa circondariale “Nicandro Izzo” del capoluogo. Successivi accertamenti hanno comportato anche la denuncia per guida senza patente, sotto l’effetto di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti. La sua autovettura è stata sequestrata. È stato inoltre destinatario di diverse sanzioni amministrative per aver condotto il proprio mezzo contromano, per la creazione di situazioni di pericolo per la circolazione in centro abitato, per condotta di guida inidonea in prevedibili situazioni di pericolo con bambini e anziani in pubblica manifestazione e per aver impedito il passaggio dei mezzi di soccorso. Ad esito dell’udienza di convalida dell’arresto martedì pomeriggio, è stato infine disposto l’obbligo di dimora nel comune di Roma.