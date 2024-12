SANTA MARINELLA – Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, carte alla mano, smentisce il consigliere comunale di minoranza Roberto Angeletti e annuncia denunce.

«Il quotidiano Etruria News (19 luglio 2024) così riferisce virgolettando la Corte di Cassazione : “Comportamento esecrabile ma reato da riformulare” (vedi figura 1). L’ articolo non risulta smentito né dal consigliere Angeletti né da altri», tuona Tidei.

«Da un esame limitato al solo dispositivo della sentenza citata (pag. 8) emerge la definizione di “condotte che appaiono manifestamente riprovevoli” riferita al comportamento del consigliere Angeletti – spiega il sindaco – Abbiamo chiesto di paragonare i due termini a Gemini, l’intelligenza artificiale di Google uno dei modelli linguistici più avanzati e potenti al mondo, ottenendo per i due termini una serie di sinonimi in calce riportati. Come si noterà, il termine che li accomuna è la parola “infame” che può dunque essere usata per mettere d’accordo tutti. Riprovevole: • Sinonimi: biasimevole, condannabile, censurabile, deprecabile, inaccettabile, indegno, vergognoso, turpe, infame, disonorevole. Esecrabile: • Sinonimi: odioso, detestabile, abominevole, aborrito, ripugnante, spregevole, infame, nefando, mostruoso».

