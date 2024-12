S. MARINELLA – Nell’anno della Gionata Mondiale della Pace, il sindaco Pietro Tidei ha lanciato un messaggio alla popolazione di S. Marinella in cui afferma che “mai come in questi giorni, questo evento, merita una nostra riflessione. Tutti noi ci sentiamo impotenti e anche se alle prese con i nostri problemi e quotidianità se potessimo esprimere un desiderio chiederemmo la pace nel mondo, un sogno come diceva Nelson Mandela, un sogno che va custodito e rincorso. Già prenderne coscienza è un primo passo. Possiamo agire per insegnare ai più giovani a rispettare popoli di etnie e religioni diverse e condannare chiunque istighi all'odio. Per il resto dovremo sperare nel successo delle azioni diplomatiche e diffondere gli appelli alla pace anche di Papa Francesco.