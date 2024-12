S. MARINELLA - Con il decreto 49 che porta la data di ieri, il sindaco Tidei ha conferito l’incarico dirigenziale, del settore V dei Lavori pubblici, all'architetto Ermanno Mencarelli, soggetto in quiescenza esercitante la professione e regolarmente iscritto all'ordine degli architetti. Nel decreto viene specificato che l’incarico é a titolo gratuito, percependo il soggetto incaricato solo un rimborso spese nei limiti assunti dal Comune di Santa Marinella e durerà fino al 31 dicembre 2026. Dunque, nonostante le osservazioni delle minoranze, il sindaco, evidentemente sicuro delle sue azioni, ha deciso di rinnovare l’incarico all’architetto Mencarelli. Nel decreto di nomina si legge che “la recente approvazione, in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024. n. 101 che all’art. 12-bis, comma 2, dispone la non applicabilità del richiamato comma 9 dell’art. 5 del decreto-legge n. 95/2012 agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data del 14 luglio 2024 data di entrata in vigore della citata legge di conversione che proseguono la loro attività professionale, considerata l’impossibilità di addivenire nel breve alla risoluzione della criticità di organico con soluzioni alternative in grado di sopravvenire in corsa alle numerose e complesse procedure in essere ed assicurare immediatamente continuità ed efficienza, l’esigenza pressante di dover dar corso ad attività non ulteriormente procrastinabili ovvero ad opportunità irripetibili, Pnrr, che in caso di inerzia procurerebbero grave nocumento all’ente locale, la necessità di evitare, più specificamente, eventuali danni erariali emergenti da inadempienze ovvero errori nella fase attuativa e di rendicontazione degli interventi, dato atto che l’Arch. Ermanno Mencarelli è regolarmente iscritto all’Ordine degli Architetti ed attualmente esercita la professione, che il Comune ha approvato lo statuto e il regolamento in cui è previsto un profilo dirigenziale, che l’Arch. Mencarelli ha maturato una esperienza professionale ultraquarantennale nello specifico settore, che il ricorso a tale conferimento presenta carattere assolutamente episodico visto che Mencarelli svolgerà l’incarico a titolo gratuito, con solo rimborso spese, richiamato il decreto 105 del 2023 su disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione del quale “le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, considerato che, ai fini dell’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico sono stati valutati tutti i requisiti previsti dalla normativa e l’acclarata specifica esperienza professionale, che ai soli fini di garantire certezza efficienza e continuità all’azione amministrativa, in una fase tecnica amministrativa e contabile delicatissima in cui sono in esecuzione interventi sul territorio per decine di milioni di euro, di avvalersi dell’alta qualità professionale dell’Arch. Ermanno Mencarelli che ha già seguito sino alla data odierna ogni fase procedimentale degli interventi di cui sopra dalle istanze per ottenere i finanziamenti alle successive fasi attuative e di rendicontazione in corso. Per questo conferisco l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio V LL.PP. del Comune all’arch. Ermanno Mencarelli figura in quiescenza, già dipendente dell’Ente, regolarmente iscritto all’Ordine degli Architetti ed esercitante l’attività professionale”.

