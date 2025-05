S. MARINELLA - “Il Futuro è già iniziato”. E’ il titolo del libro presentato sabato alla sala Flaminia Odescalchi dal sindaco Pietro Tidei. Una sala gremita di cittadini, molti provenienti dai comuni vicini, a testimonianza del forte legame che unisce le comunità del territorio. Durante la presentazione, non sono mancati spunti di attualità. Il sindaco ha affrontato, tra gli altri argomenti, l'arrivo imminente della statua del bacio al Porticciolo, una iniziativa accolta favorevolmente pur non mancando qualche perplessità. “Non temete, non sarà il mostro che divora Santa Marinella”. Ha detto Tidei. Agli ambientalisti ha assicurato. “Vogliamo anche noi parchi e verde pubblico al posto delle speculazioni private”. Agli scettici sulle condizioni del mare ha risposto. “Le acque del nostro mare sono eccellenti, lo dice la Regione, lo dice l’Arpa e lo dice l’Osservatorio Ambientale. Che senso ha sostenere il contrario? A chi giova?” Infine, rispondendo ai detrattori, ha affermato. “Oggi abbiamo una squadra risicata nei numeri, è vero, ma composta da gente leale, capace e con tanta voglia di lavorare”. Nel volume, Tidei, ricorda il suo percorso amministrativo, focalizzandosi sulle sfide affrontate, a partire dal risanamento del bilancio comunale, e illustrando le azioni concrete e gli investimenti strategici implementati per migliorare la qualità della vita e valorizzare il territorio di Santa Marinella. Tra i temi centrali del libro spiccano, la tutela dell'ambiente e della natura, l'attenzione all'istruzione e ai giovani, la riqualificazione degli spazi sportivi e del tempo libero, la valorizzazione del ricco patrimonio storico e culturale, il potenziamento dei servizi essenziali per la comunità e la visione per una Santa Marinella del futuro, improntata alla sostenibilità e alla vivibilità. ©RIPRODUZIONE RISERVATA