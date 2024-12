SANTA MARINELLA – “Abbiamo ricordato la giornata della legalità e vorrei rifarmi alle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ribadire che la mafia si può sconfiggere e che la morte di veri servitori dello Stato come i giudici Falcone e Borsellino sia da esempio anche alle nuove generazioni”.

Così si è espresso il sindaco Tidei alla commemorazione della morte di Falcone e Borsellino. “Il 23 maggio 1992 – ha continuato il sindaco - nell’attentato impresso nella memoria di tutti come la strage di Capaci, persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo insieme a tre agenti della scorta. Appena due mesi dopo, il 19 luglio 1992, Cosa Nostra uccideva anche il giudice Borsellino e cinque agenti della sua scorta nella strage di via D’Amelio. Oggi più che mai dunque la Giornata della legalità deve richiamarci ad un sentimento di responsabilità comune. Tutti siamo chiamati al rispetto della legge e dei valori e a in particolare rivolgo il mio pensiero a tutte le vittime delle mafie, madri giovani vedove figli rimasti orfani ma anche alle forze dell’ordine e alla magistratura cui andrà sempre anche la mia personale gratitudine, per il lavoro che svolgono al servizio della collettività”.

