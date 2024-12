SANTA MARINELLA – Si è svolto ieri l’altro, presso la biblioteca comunale, alla presenza di numerosissimi avvocati, il primo appuntamento del corso abilitante alla figura di amministratore di sostegno organizzato da Aiga sezione di Civitavecchia, che si pone l'obiettivo di formare professionisti legali a tutela di quelle persone che, a causa di una infermità o menomazione fisica o psichica, si trovano impossibilitati a provvedere ai propri interessi.

“Continuiamo a promuovere e sostenere iniziative formative interessanti per la nostra città – ha detto nel discorso introduttivo il sindaco Tidei - abbiamo l'obiettivo di formare professionisti legali a tutela di quelle persone che non hanno protezione legale. La nostra città è sempre disponibile a promuovere e sostenere iniziative interessanti e formative come questa organizzata dall'associazione dei giovani avvocati Aiga”. “Esprimo i miei ringraziamenti alle istituzioni per la disponibilità – afferma la presidente di Aiga Angela Immediata – mostrata in questa iniziativa”. Il corso proseguirà il 16 aprile a Cerveteri, il 23 aprile a Bracciano per poi concludersi il 9 maggio a Civitavecchia”. “La nostra biblioteca civica – commenta il vice sindaco Roberta Gaetani – ha accolto molto volentieri il primo appuntamento del corso di alta formazione, che ha visto molti colleghi avvocati prendervi parte. Abbiamo salutato il dottor Barzellotti del Tribunale di Civitavecchia e il presidente dell'ordine degli avvocati di Civitavecchia Dominici e tutti i colleghi presenti”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA