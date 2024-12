SANTA MARINELLA - «Ancora una volta siamo costretti a replicare in merito alla balneabilità del nostro mare, smentendo ovviamente i dati di Goletta Verde. A dirlo non siamo noi, ma i dati ufficiali, che fino a prova contraria sono quelli di Arpa Lazio”.

Questa la replica del sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e del consigliere delegato all’Ambiente Alessio Magliani.

“Quello che più ci stupisce – continuano il sindaco e Magliani – è come sia possibile che gli organi di stampa prendano in considerazione questi dati ufficiosi senza le dovute verifiche, non tenendo conto invece di quelli di Arpa Lazio, che è l’organo ufficiale deputato alla verifica dei parametri di balneabilità delle acque regionali».

«Il rilevamento effettuato da Goletta Verde, riguarda esclusivamente un prelievo in prossimità della foce di un torrente a nord della città - precisano Tidei e Magliani - I dati di Arpa si riferiscono invece a prelievi effettuati lungo tutta la costa. Quali dei due può essere più attendibile? Siamo letteralmente stufi di dover intervenire ogni qualvolta smentendo queste affermazioni e titoli sensazionalistici sui giornali che provocano soltanto un danno all’immagine turistica della città».

«Come dimostrano i dati pubblici - concludono sindaco e delegato - che tutti i cittadini possono consultare liberamente sul sito del Ministero, il mare di Santa Marinella e Santa Severa gode di ottima salute, ottenendo quest’anno riconoscimenti con punti di prelievo considerati “eccellenti” praticamente lungo tutto il litorale. I depuratori funzionano alla perfezione grazie al lavoro congiunto tra Acea e Comune. Invitiamo dunque, cittadini turisti e villeggianti a venire a Santa Marinella e Santa Severa, frequentare le nostre spiagge e godere del nostro mare cristallino”.

