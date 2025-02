S. MARINELLA – La risposta alle esternazioni di Stefano Marino, che chiedeva all’amministrazione comunale maggiore trasparenza nelle attività della Santa Marinella Servizi, arriva dall’ufficio stampa del Comune. “L'amministrazione comunale – si legge nella nota - pur apprezzando l'entusiasmo del signor Marino per la Santa Marinella Servizi, si trova costretta a correggere alcune interpretazioni creative sulla trasparenza nei piani industriali. Sembra che il concetto gli sia sfuggito di mano, un po' come un palloncino nel vento. Per evitare futuri "voli pindarici", suggeriamo a Marino di avvalersi dell’intelligenza artificiale. Stavolta, per brevità, abbiamo consultato noi per lui Google, ecco il suo verdetto, espresso in termini che speriamo siano comprensibili anche ai meno avvezzi al gergo aziendale. "La trasparenza non è un soprammobile, ma il pilastro portante di una partecipata. Inserirla nel piano industriale significa costruire un'azienda solida come una roccia, dove la fiducia regna sovrana e i bilanci sono più limpidi dell'acqua di fonte. Dimenticatevi i sotterfugi, qui si gioca a carte scoperte. La trasparenza è il vaccino contro la corruzione, il lubrificante che fa girare gli ingranaggi dell'efficienza e il profumo che attira investitori come api sul miele. Un'azienda trasparente è come un faro nella notte, guida i cittadini, motiva i dipendenti e fa invidia alla concorrenza. In un mondo dove l'etica della sostenibilità è oltretutto di moda, la trasparenza non può mancare. Non è una spesa, ma un investimento che ripaga con gli interessi ed è il segreto per evitare figuracce”. “Speriamo che questa "lezione" sia stata utile al signor Marino – conclude la nota - in caso di dubbi, non esiti a chiedere, siamo qui per chiarire, usando anche l'ironia”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA