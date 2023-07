LADISPOLI – A Marina San Nicola è bufera per i nuovi ritocchi sui parcheggi a pagamento. E che rincari. La tariffa giornaliera è salita a 8, praticamente il doppio rispetto ad anni fa. E durante il week end e nei festivi per lasciare l’auto sulle strisce blu bisognerà sborsare almeno 10 euro. Per un’ora il ticket sarà di 1,50 e non più di 1,10. L’abbonamento mensile costa 60 euro. Sono in tanti nella frazione balneare di Ladispoli a non aver affatto digerito le nuove tariffe. Soprattutto i vacanzieri reagiscono e si sfogano neanche tanto velatamente sui social. I residenti, al contrario, esultano convinti magari che non ci sarà più la ressa per trovare un posto libero, specialmente nel fine settimana. «L’aumento delle tariffe a mio avviso è ingiustificato – parla Eugenio Trani, consigliere comunale di opposizione – specie per una stagione balneare post Covid. Si dovrebbe andare incontro ai cittadini, qui è avvenuto l’esatto contrario». Il sindaco chiarisce. «Le tariffe le stabilisce il Consorzio San Nicola – specifica Alessandro Grando – e non il Comune. La Giunta ha preso solo atto di questo. Strade e aree non sono ancora di proprietà comunale. Ovviamente posso comprendere che è una scelta che non accontenta tutti ed è un bel costo per chi lascia l’auto parcheggiata sul lungomare».

