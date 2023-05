LADISPOLI – L’aveva già accoltellata finendo in carcere mesi fa e l’ha nuovamente aggredita minacciando pure di sfregiarle il viso con l’acido. Ma per fortuna non c’è stato tempo per mettere a segno il piano diabolico perché i carabinieri della stazione di Cerveteri sono arrivati in tempo scongiurando che l’uomo, un 36enne di Ladispoli geloso e possessivo, potesse rovinare la vita alla sua ex. Il violento già alcune settimane fa aveva violato il divieto di avvicinamento raggiungendo la ex e la figlia in un parco pubblico della città. Non soddisfatto si è poi recato in un salone di bellezza dove la donna stava passando qualche momento in tranquillità e lì l’ha assalita. Prima verbalmente e in una seconda fase trascinandola fuori sulla panchina fino a colpirla con un pugno e a rubarle il telefonino oltre che a minacciarla di tirarle addosso l’acido. La giovane è finita al pronto soccorso sotto choc e i militari della stazione di via Pertini, che hanno potuto utilizzare anche i filmati delle telecamere della zona, si sono attivati subito andando nell’abitazione del bruto subito ammanettato. Si dovrà difendere dalle accuse di atti persecutori, lesioni e violazione del divieto di avvicinamento. La misura cautelare è stata già convalidata dall’autorità giudiziaria.

IL PRECEDENTE

Circa 8 mesi fa erano invece intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo di Civitavecchia per salvare la donna ferita con un’arma da taglio dallo stesso 36enne completamente fuori di senno perchè non accettava più la fine della relazione.

