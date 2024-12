MONTALTO - Basta femminicidi, basta violenza. Momenti di grande emozione oggi pomeriggio nell’area esterna del teatro Lea Padovani, dove si è svolto l’evento “Ti darò la mia voce” organizzato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre prossimo.

Un evento di grande impatto emotivo per il quale l’amministrazione comunale di Montalto ringrazia i comitati di quartiere, la ProLoco, le Pink Lady, l’associazione culturale Musicastro, l’associazione Olimpia de Gouges, il Cag, Centro di aggregazione giovanile, e la dottoressa Elena Penzavalli.

«Sono 97 le vittime fino ad oggi, 97 vite spente per sempre - ha detto la vicesindaca Annamaria Fabi - anche se la platea delle vittime indirette è più numerosa se si considerano le famiglie e i figli che vengono distrutti. La violenza sulle donne è una delle sfide sociali più complesse, necessita di azioni concrete da parte delle istituzioni ma anche di un cambiamento che è prima di tutto culturale».

«L’educazione al rispetto passa per i diritti delle persone e per la valorizzazione delle differenze, passa attraverso la prima società che è la famiglia – ha detto - È lì che apprendiamo che le relazioni sane non si basano sulla sopraffazione o l’esercizio di potere, ma sul prendersi cura, sul sostegno reciproco. Lo affermo da donna e madre di una futura donna».

«Al progetto hanno preso parte - ha sottolineato la delegata alle Politiche giovanili Aira Longarini - i ragazzi del Cag, raccogliendo e colorando le scarpe simbolo della giornata. Affrontare con bambini, bambine e adolescenti i temi dell’educazione al rispetto, è fondamentale per la loro formazione».

