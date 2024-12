BARBARANO ROMANO - Successo per la seconda edizione di "The walking Deb", il trekking scientifico organizzato dai docenti del corso di laurea in scienze naturali e ambientali del Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (Deb) dell’università degli studi della Tuscia. A prendere parte all'iniziativa circa 30 aspiranti studenti provenienti da alcune classi IV e V di istituti superiori secondari di Roma e della provincia di Viterbo. Dopo l'arrivo alla stazione di Bracciano i ragazzi sono stati condotti nella località dell'escursione. Il percorso naturalistico ha avuto inizio dall’abitato di Barbarano Romano, sviluppandosi nel fondovalle del torrente Biedano, lungo il percorso Cai 105, tra la II e la III Mola, ed è stato guidato dai docenti del corso di laurea in Scienze naturali e ambientali. I partecipanti sono rimasti davvero soddisfatti dell’esperienza, apprezzandone il forte taglio didattico-scientifico, ed esprimendo particolare gradimento per l’approccio multidisciplinare e per le attività pratiche in cui sono stati coinvolti.

