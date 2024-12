CERVETERI - Il territorio etrusco va ancora a fuoco e il primo cittadino parla di una «vera e propria emergenza che purtroppo sembra non trovare fine». Dall'inizio del periodo estivo sono stati tantissimi gli interventi effettuati dai volontari della protezione civile comunale e dai vigili del fuoco per «domare il propagarsi di incendi boschivi». E «nella quasi totalità dei casi si tratta di incendi dolosi, innescati dalla mano dell'uomo» evidenzia il sindaco Elena Gubetti. che è tornata, poi, sull'ordinanza firmata per la prevenzione, appunto degli incendi che «se rispettata può risultare fondamentale nella diminuzione dei roghi». «L’ondata di calore di questo weekend, annunciata già dai giorni precedenti dalla direzione regionale di protezione civile, ha certamente reso ancor più difficile la situazione di ieri (domenica, ndr) – ha aggiunto Gubetti – ma rimane fondamentale, soprattutto per i proprietari dei terreni, mettere in atto tutti quegli accorgimenti necessari alla riduzione di ogni eventuale pericolo. Quindi, manutenere costantemente le proprietà, rimuovere e mettere in sicurezza materiali di risulta e soprattutto non dare mai alle fiamme residui di verde è alla base». Proprio nei giorni scorsi il primo cittadino aveva ricordato a tutti i proprietari di terreni il contenuto dell'ordinanza: «È fatto assoluto divieto durante l’intero periodo estivo, bruciare i residui di verde e sterpaglie all’interno della propria proprietà. Repentini cambi di vento e le condizioni climatiche attuali infatti, potrebbero rendere le fiamme incontrollabili e causare conseguentemente incendi estremamente gravi. In queste ultime settimane di luglio più di un incendio è divampato proprio per la violazione dell’ordinanza, comportando per il trasgressore provvedimenti da parte della polizia locale. Invito dunque tutti ad attenersi in modo scrupoloso a quanto previsto, per la tutela del territorio e di se stessi». Un appello anche ai cittadini «a farsi sentinelle del territorio nel caso in cui avvistassero principi di incendi, fiamme libere o situazioni di pericolo, devono immediatamente avvisare le autorità e i numeri di emergenza. Per quanto riguarda Cerveteri, possono chiamare oltre che il 112, ovvero il numero unico delle Emergenze, anche la nostra Polizia locale al numero 069942586 e il gruppo comunale di Protezione civile al numero 0687165164».

©RIPRODUZIONE RISERVATA