CERVETERI – Non è una semplice scossa ma un vero e proprio terremoto quello che ieri si è abbattuto al Granarone. Otto consiglieri comunali di due liste civiche sono usciti di fatto dalla maggioranza e hanno riconsegnato le deleghe anche l’assessore alle Opere Pubbliche, Matteo Luchetti, come aveva fatto la settimana scorsa la collega ai Servizi sociali, Francesca Badini. Ora il sindaco Elena Gubetti potrebbe non avere più i numeri per governare. Con effetto immediato il capogruppo Claudio Nucci e i consiglieri comunali firmatari (lo stesso Nucci, poi Alessandro Gazzella, Adele Prosperi, Maria Antonietta Pilu, Anna Mastrandrea) sono usciti dalla maggioranza in Consiglio comunale pur sostenendo di «garantire un appoggio esterno al sindaco». Un colpo di scena maggiore perché il segretario di Governo Civico è Alessio Pascucci, predecessore di Gubetti. Il vicesindaco Federica Battafarano invece non ha sottoscritto l’atto di Governo Civico, una scelta che farà discutere: potrebbe, virtualmente, non essere più considerata dentro al movimento ma questa è un’altra storia. Come Governo Civico si sono comportati anche gli esponenti di Cerveteri Democratica Angelo Galli, Carmelo Travaglia (il presidente del consiglio cacciato dal Pd pochi giorni fa) e Antonella Di Cola. Già da tempo all’interno le cose non andavano per il verso giusto. Incontri molto tesi tra le parti, formazione di gruppi autonomi nella massima assise cittadina ma soprattutto le richieste dei civici di azzeramento della Giunta. Pascucci – contattato telefonicamente – al momento non ha rilasciato dichiarazioni. Appena due anni fa aveva tirato la volata a Gubetti che probabilmente ora starà cercando di capire come andare avanti e se i numeri glielo permetteranno.

Intanto oggi si prevedono scaramucce in aula al Granarone ma sono previste mozioni e interrogazioni. Il 27 maggio prossimo potrebbe essere il vero banco di prova per via della rendicontazione di bilancio da approvare, sempre se non ci saranno colpi di scena in questi giorni.

