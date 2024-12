CERVETERI – Restyling terminato sulla Doganale dove nei giorni scorsi rulli compressori e operai sono entrati in azione per sistemare la strada. «Si sono conclusi lungo la via Doganale a Valcanneto – dichiara Alessio Pascucci, consigliere metropolitano - i lavori di rifacimento del manto stradale. Un intervento che come consigliere ho fortemente voluto per una strada ad alta percorrenza e fondamentale per la viabilità locale che non poteva più essere rinviato. I cantieri hanno avuto un importo di circa 280mila euro, investimento che si va ad aggiungere ai 150mila euro di lavori già effettuati nelle scorse settimane sul tratto di Settevene Palo Nuova che collega Cerveteri a Bracciano». Poi i ringraziamenti: «Con l’occasione – aggiunge -, voglio porgere un ringraziamento alla consigliera di Città Metropolitana e delegata alla Viabilità, mobilità e infrastrutture Manuela Chioccia per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio anche in questa circostanza e con la quale c’è un continuo e proficuo rapporto di collaborazione». Il prossimo passo sarà quello di realizzare la segnaletica orizzontale, anche se ci vorrà qualche giorno. «Questo per consentire all’asfalto di asciugarsi in modo corretto – conclude Pascucci - ed evitare quindi l’ossidazione della vernice bianca delle strisce. In questi primissimi mesi del 2024, solamente sulle strade di interesse per Cerveteri, come sono riuscito a far investire oltre 400mila euro per la viabilità. Come sempre, continuerò a portare le istanze del territorio per tutte le necessità del territorio e di competenza dell’Ente Metropolitano».

