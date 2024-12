FIUMICINO – Stavano procacciando clienti tra i passeggeri dell'aeroporto al di fuori degli stalli e senza averne titolo, ma sono stati scoperti dai carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma che li hanno identificati e sanzionati. A finire nei guai, in totale, cinque autisti Ncc sorpresi nei pressi del Terminal 1 arrivi.

Dovranno pagare una sanzione di circa 9mila euro. Da ulteriori verifiche, due dei conducenti sono risultati anche sprovvisti della documentazione attestante la richiesta della prestazione professionale, per questo motivo ad entrambi è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore e sono stati anche sanzionati ulteriormente per un importo di 100 euro.

Durante i controlli, inoltre, i militari hanno denunciato una persona gravemente indiziata di aver tentato di superare le casse del duty free all’interno dello scalo aeroportuale terminal 1 partenze, senza pagare alcune confezioni di profumi e un prodotto di tabacco, del valore complessivo 147 euro. L’uomo è stato notato dal personale addetto alla vigilanza che ha allertato i Carabinieri. La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata al responsabile del negozio.