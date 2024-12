LADISPOLI - Hanno scassinato la porta principale del superstore e si sono diretti direttamente verso la cassaforte. Colpo sventato la scorsa notte al supermercato di viale Europa, a Ladispoli. I ladri, dei professionisti, hanno tentato il colpo intorno alle 2.30 di notte. Una volta entrati nel supermercato, dopo aver scassinato la porta centrale hanno tentato di scardinare la cassaforte, ma il rumore ha attirato l'attenzione di alcuni residenti che hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto si sono portati subito gli agenti del commissariato di via Vilnius guidati dal dirigente e vicequestore, Paolo Delli Colli. All'arrivo degli agenti uno dei malviventi che stava aspettando gli altri in auto, probabilmente anche quella rubata, ha dato subito l'allarme agli altri che si sono diretti in auto per la fuga. Uno di loro stava portando via un televisore che però è caduto a terra. Ne è scattato un inseguimento per le via della città balneare con i cinque che si sono diretti verso l'Aurelia dove ne sono state perse le tracce. Al vaglio degli inquirenti ora anche le telecamere di videosorveglianza pubbliche e private. I cinque indossavano, però, guanti e passamontagna.