FIUMICINO - I controlli eseguiti dai Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci”, hanno consentito di arrestare un uomo destinatario di un ordine di carcerazione, di denunciare 2 persone per tentato furto e sanzionare 5 autisti NCC mentre procacciavano clienti tra i passeggeri.

Nel corso delle attività eseguite giornalmente all’interno dell’aeroporto, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino, in distinte attività, hanno rintracciato e arrestato un uomo della provincia di Latina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Latina, poco prima di imbarcarsi su un volo diretto a Malaga. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.