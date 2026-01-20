CERVETERI – Aveva deciso di farla finita e si era recato nella frazione Furbara per il gesto estremo inalando gas di scarico dalla sua auto in mezzo alla strada. A notarlo un passante che ha lanciato subito l’allarme al 112. Ma la situazione era già preoccupante perché erano passati diversi minuti e l’uomo ormai aveva perso conoscenza. Provvidenziale una pattuglia dei carabinieri della stazione locale di Cerveteri che ha raggiunto via del Sasso in pochissimo tempo tirandolo fuori dalla macchina. Si tratta di un 60enne alle prese, sembrerebbe, con problemi economici e affidato successivamente alle cure dei medici dell’ambulanza che lo hanno trasportato in ospedale al San Paolo di Civitavecchia. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.