Momenti di paura venerdì sera in piazza del Comune dove una donna ha tentato di rapire una bambina dal passeggino. Il padre della piccola è intervenuto e per tutta risposta ha ricevuto un pugno dalla donna.

Il fatto è avvenuto intorno alle 20. Secondo quanto si è appreso, pare che padre, madre e figlia stessero nei pressi di un bar quando si è avvicinata la donna che avrebbe tentato di portare via la piccola dal passeggino.

La reazione del padre, che si è accorto di ciò che stava accadendo, è stata fulminea ed è intervenuto proteggendo la figlia ma la donna gli avrebbe sferrato un pugno prima di scappare.

Sul posto è giunta la polizia ma della signora nessuna traccia. Sul caso sono scattate le indagini da parte della squadra mobile. Pare che la donna sia stata già individuata grazie all’esame delle telecamere di zona e delle testimonianze.

Si tratterebbe della stessa persona che nei giorni scorsi ha dato in escandescenze al pronto soccorso dove avrebbe lanciato degli accessori di un computer contro un medico.

Il fatto ha destato molta preoccupazione nell’opinione pubblica visto che in questo periodo, con i festeggiamenti del Carnevale, più bambini e famiglie sono in giro. La notizia di quanto accaduto, infatti, ha fatto presto il giro dei social e ci sarebbero le segnalazioni di altri episodi analoghi avvenuti nei giorni scorsi.