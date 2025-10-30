LADISPOLI – Ancora blitz inferforze sulle spiagge del litorale. Questa volta i riflettori, contro l’abusivismo, si sono accesi questa mattina sul lungomare centrale, dove alcuni giacigli di fortuna erano stati allestiti direttamente sulla sabbia, deturpando il paesaggio e creando disagio tra i cittadini, specialmente durante la notte, a causa di schiamazzi e rumori molesti. Alle prime luci dell’alba è scattato l’intervento congiunto di Polizia di Stato, Polizia locale e Guardia costiera. L’operazione è stata coordinata dal comandante dei vigili Danilo Virgili, dal dirigente del commissariato Fabio De Angelis e da Cristian Vitale, alla guida della sede marittima locale. Durante le attività, due persone sono state accompagnate in commissariato per accertamenti. Sul posto anche il personale della Tekneko, che hanno provveduto alla rimozione delle tende e dei materiali abbandonati, restituendo alla spiaggia il suo volto originario.