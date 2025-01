TARQUINIA – La stagione al teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia prosegue sabato 1° febbraio, alle 18, con lo spettacolo “Il guaritore” liberamente ispirato a “Faith Healer” di Brian Friel, per la traduzione di Carla De Petris e la regia di Riccardo de Torrebruna. Sul palco Emilio Dino Conti, Angela Sajeva, e lo stesso Riccardo de Torrebruna daranno vita a un thriller psicologico che esplora i conflitti e le dipendenze tra i tre protagonisti, trasformando i monologhi originali di Brian Friel in un dialogo intenso e serrato. Davanti a testimoni sospesi tra fede e scetticismo, si intrecciano le vite di Frank, un guaritore dal potere incostante; Grace, la sua compagna tormentata; e Teddy, il suo impresario eccentrico. Attraverso i loro racconti, rivivono anni di viaggi nei villaggi del Galles e della Scozia, promettendo sollievo dalla sofferenza, fino al ritorno in Irlanda, dove si compirà il destino di Frank. Classificata da “The Independent” tra le 40 migliori opere teatrali di tutti i tempi, “Faith Healer” viene riproposta in Italia dopo più di 35 anni. Lo spettacolo “Il guaritore” ha il sostegno dell’Ambasciata d’Irlanda e del Teatro di Dioniso e vede la collaborazione di Chiara Frigo. Autore teatrale, Riccardo de Torrebruna ha lavorato in Italia e all'estero come attore per il cinema, il teatro e la televisione, per poi dedicarsi alla regia e alla scrittura come romanziere, drammaturgo e sceneggiatore. Tra le pubblicazioni “Tocco magico tango” per Minimum Fax; “Storie di ordinario amore” e “Dizionario affettivo della lingua italiana” per Fandango Libri; “Blood & Breackfast” per Ensemble. Con “Zoo Paradiso”, andato in scena all'Actors Studio di New York, ha vinto il Premio Enrico Maria Salerno. Nel 2014 firma la sceneggiatura del film, “Tre Tocchi”, di Marco Risi. I biglietti sono disponibili all’infopoint della Barriera San Giusto (telefono 0766 849282), in prevendita online al link https://eventi.archeoares.it/evento/il-guaritore-faith-healer/, o al botteghino dalle 16.