LADISPOLI – Tornerà a riunirsi giovedì prossimo il consiglio comunale dove all’ordine del giorno si discuteranno mozioni, interrogazioni e interpellanze da parte degli esponenti di opposizione. Le danze si apriranno alle 18 nell’aula consiliare di Palazzo Falcone. Diversi gli spunti che verranno affrontati nella massima assise civica di Ladispoli, in sessione straordinaria. Spicca la questione relativa alla pista ciclopedonale di via Venezia, un cantiere avviato e interrotto nell’arco dei mesi con il tracciato realizzato sul marciapiede smantellato varie volte, come denunciato ad esempio dal Pd in una stampa. Un rebus a tutti gli effetti con l’aggravante dei problemi relativi alla viabilità e alla mancanza di parcheggi, e lo hanno testimoniato spesso e volentieri dagli abitanti della zona durante l’estate. Sarà il consigliere Daniela Ciarlantini a presentare la mozione. Non meno importante il nodo legato al teatro Massimo Freccia i cui lavori si sono interrotti da anni senza che si sia mai arrivati ad una svolta. L’opera doveva essere inaugurata già anni fa ma passando sulla statale Aurelia si nota ancora la copertura senza tegole, insomma l’immobilismo del cantiere è un dato di fatto e i ladispolani non possono contare ancora né sul cinema e né sul teatro. Non si è mai capito la reale motivazione del perché l’auditorium Massimo Freccia sia fermo al palo. «Su mia proposta – evidenzia il collega Roberto Garau – verrà presentata questa mozione. Il nostro gruppo politico era stato artefice del centro di arte e cultura ed è un peccato vedere la struttura ridotta in questo modo. Abbiamo proposto anche l’attivazione di una commissione d’indagine per capire cosa sia accaduto». Nell’elenco un altro argomento è quello relativo alle barriere di contenimento del fosso Vaccino nella parte di Ladispoli e altri quesiti che verranno sottoposti all’attenzione del sindaco e della maggioranza di centrodestra.

Il consiglio si potrà sentire in streaming sul sito di Centro Mare Radio e anche in fm.

