CIVITAVECCHIA – La Polizia di Frontiera, come già fatto in passato, durante lo scorso fine settimana ha effettuato delle accurate verifiche sia a Largo della Pace che in ambito portuale, al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore del noleggio di autoveicoli con conducente e dei Taxi.

Sono stati controllati 150 veicoli ed elevate 20 sanzioni a Noleggi con Conducente e Taxi per violazioni del codice della strada e della normativa che regola il trasporto di persone. Tre le carte di circolazione ritirate e 3 le autovetture sottoposte a fermo amministrativo.

I controlli effettuati, svolti unitamente alla locale Capitaneria di Porto, contribuiscono a garantire l’attività lavorativa di coloro che svolgono tali professioni nel rispetto delle regole, consentendo inoltre all’utenza finale di fruire di un qualificato e certificato servizio.

Le attività di verifiche, considerati i risultasti ottenuti, proseguiranno durante l’intera stagione croceristica.

