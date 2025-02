TARQUINIA - Torna la Festa della Merca, ci sono le date: il 12 e 13 aprile 2025. L'Università Agraria dedica l'evento alla compianta Valentina Paterna.

Il presidente Alberto Riglietti e l'assessore Leonardo Mancini illustrano il programma in via di definizione: «La Festa della Merca 2025, evento simbolo dell'Università Agraria di Tarquinia, sarà dedicata a Valentina Paterna, consigliera regionale prematuramente scomparsa. La manifestazione si svolgerà il 12 e 13 aprile, presso la suggestiva cornice della Roccaccia.

L'assessore Mancini ha illustrato con il presidente Riglietti la bozza del programma degli eventi che si svolgeranno nel corso della Festa della Merca. Gare degli anelli, morfologia Anam e sbrancamento, dimostrazioni sportive e cinofile, esposizione di razza colombaccio, musica dal vivo, spettacoli equestri e tanto altro. Non mancheranno gli stand per le degustazioni tipiche e tanti divertimenti per i bambini».

L'assessore Mancini riferisce che il programma è in via di completamento e potrà subire variazioni e integrazioni.

