TARQUINIA - Il 22 settembre Tarquinia Lido si prepara ad accogliere la 10km del Mare – Nature Run, un evento che celebra il running coinvolgendo i migliori podisti della Tuscia e non solo. Le strade della località balneare e quelle dell’Oasi delle Saline saranno invase da centinaia di runner e camminatori, pronti a sfidarsi in un percorso ricco di colore e animazione. L'arrivo, situato sul lungomare dei Tirreni, vedrà i partecipanti tagliare il traguardo tra gli applausi di curiosi e appassionati.

Cos'è la Nature Run?

La gara competitiva di 10 kilometri si snoderà tra le suggestive vie del Lido, Porto Clementino e l’Oasi delle Saline. Gli atleti che desiderano partecipare possono iscriversi fino alle 12 del 21 settembre, con una quota di 13 euro, che sale a 15 euro per le iscrizioni effettuate dopo il 15 settembre. Oltre a ricevere il pacco gara, i corridori si contenderanno i ricchi premi di categoria, composti principalmente da prodotti tipici locali. La partenza della gara è fissata per le ore 10, con la presenza speciale del campione di handbike Tiziano Monti, che sarà il testimonial dell'evento. Gli atleti cercheranno di succedere a Carmine Buccilli e Lucrezia Adamo, i vincitori della scorsa edizione.

Info sulle iscrizioni

L’iscrizione alla 10km del Mare – patrocinata dal Comune di Tarquinia – è aperta a tutti i tesserati Uisp e a tutti coloro in regola con le normative sanitarie previste per l’Atletica Leggera (non sono ammesse altre diciture sul certificato). In virtù di apposita polizza assicurativa sottoscritta, la partecipazione è aperta anche ad atleti in possesso del solo certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera, anche se non tesserati. Preiscrizione obbligatoria entro le 12 di sabato 21 settembre 2024, da inviare via mail a segreteria@montaltosport.it. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

La camminata non competitiva e l'impegno sociale

Parallelamente alla gara competitiva, ci sarà una camminata non competitiva di circa sei chilometri, aperta a tutti. I partecipanti, oltre a godersi il percorso panoramico attraverso l’Oasi delle Saline, contribuiranno a sostenere l’associazione Tarquinia in Rosa, che si impegna a favore delle donne colpite da tumore al seno e promuove attività di prevenzione e sensibilizzazione. L'iscrizione alla camminata può essere effettuata direttamente sul posto, il giorno dell'evento.

