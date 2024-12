TARQUINIA - L’associazione Fare Verde, gruppo locale di Tarquinia, organizza la manifestazione ambientalista “Il Mare d’Inverno 2024”, giunta alla 33^ edizione.

L’azione di pulizia delle spiagge si svolge in tutta Italia e sul litorale tarquiniese si terrà domenica 28 gennaio 2024, dalle 9 alle ore 12.30, sulla spiaggia in località “Spinicci – Pian di Spille”.

L’ingresso sarà dall’agriturismo “Podere Giulio”, lungo la Strada provinciale Litoranea. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Tarquinia.

“Sono invitati a partecipare i cittadini e gli amministratori pubblici – dichiara Fare Verde Tarquinia – la nostra è una manifestazione che vuole richiamare l’attenzione sulle condizioni in cui versano l’arenile e il mare italiano, aggrediti dall’inquinamento, dall’erosione costiera e dall’abbandono dei rifiuti.

Il mare e la spiaggia fanno parte dell’ambiente naturale – conclude Fare Verde Tarquinia – e devono essere difesi e tenuti puliti tutto l’anno, non solo nei mesi estivi.” La manifestazione ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, della rappresentanza in Italia della Commissione Europea e del Comune di Tarquinia, e si svolge in collaborazione con le Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

