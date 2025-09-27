TARQINIA - Una serata indimenticabile nella sala del consiglio comunale di Tarquinia, giovedì 25 settembre, sport, emozioni e riconoscimenti hanno illuminato l’edizione 2025 dell’Atleta dell’Anno organizzata dalla Sezione “Liviano e Bonello Bonelli” dell’Unuone veterani dello sport di Tarquinia. Simona Scocchetti, tiratrice in forza all’Esercito Italiano è stata incoronata Atleta dell’Anno 2025, premiata per il suo straordinario palmarès internazionale. Il riconoscimento le è stato consegnato da Augusto Pancotti, presidente della Sezione Unvs di Tarquinia, e da Paolo Castelluzzo, delegato regionale. Ospiti d’eccezione della serata figure di spicco dello sport, come Vincenzo Carosi, Campione italiano Juniores Ciclismo 2025; Andrea Di Luisa, Campione Intercontinentale di Boxe e Roberto Petito, ex ciclista professionista. Oltre 53 atleti delle associazioni locali dilettantistiche hanno ricevuto un meritato riconoscimento per il loro impegno e i risultati ottenuti. Il titolo di Ambasciatore Unvs è stato conferito al giornalista di Rai Sport Massimiliano Mascolo. «Un sentito ringraziamento va al nostro ambasciatore dello Sport Fabrizio Ercolani - affermano dall’associazione - che ha condotto magistralmente la serata insieme a Mascolo. Grazie all’amministrazione comunale di Tarquinia e all’Università Agraria di Tarquinia per il prezioso supporto. Una celebrazione che ha unito passione, talento e comunità. Viva lo sport». Nel corso dell'evento, il presidente dell'Unvs Augusto Pancotti ha premiato l'Università Agraria, consegnando una targa al presidente Alberto Riglietti e all'assessore allo sport Alessandro Sacripanti. ll presidente Riglietti ha ringraziato gli organizzatori ed ha salutato la platea, riconoscendo «l'importanza dello sport per la salute e l’aggregazione sociale. Riglietti ha sottolineato che l'Università Agraria è sempre vicina al mondo delle realtà sportive del territorio».