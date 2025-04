TARQUINIA - La città di Tarquinia si prepara all’arrivo di migliaia di visitatori in occasione della nuova edizione della Fiera delle macchine agricole, un appuntamento di quattro giorni tra innovazione, agricoltura ed eventi di primo piano.

Dal 1° al 4 maggio 2025, il Lido di Tarquinia tornerà infatti ad essere il cuore pulsante dell’agricoltura italiana con la 76ª Mostra Mercato delle Macchine Agricole, uno degli appuntamenti più importanti e longevi del settore a livello nazionale.

La Fiera rappresenta un crocevia unico tra tradizione rurale, innovazione tecnologica e sviluppo economico, coinvolgendo aziende, cooperative e istituzioni da tutta Italia. I visitatori avranno l’occasione di scoprire le ultime novità sulla meccanizzazione agricola, partecipare a convegni tematici, incontrare esperti del settore e vivere un’esperienza immersiva nel futuro dell’agricoltura.

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 2 maggio alle ore 10 presso il Padiglione dei Convegni in viale dei Tritoni, alla presenza delle autorità locali, a sottolineare il forte legame della manifestazione con il territorio e le sue istituzioni.

Accanto agli spazi espositivi, la Fiera di Tarquinia 2025 prevede un ricco calendario di spettacoli con l’Area Eventi, dove ogni giorno si alterneranno musica, danza, performance artistiche e DJ set.

Un programma pensato per coinvolgere famiglie, cittadini e turisti, trasformando la Fiera in una grande festa all’aria aperta.

La manifestazione è promossa dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la storica Associazione Pro Tarquinia e gode del patrocinio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste , Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Camera di Commercio di Viterbo, Coldiretti Viterbo, Confagricoltura Viterbo Rieti, Cia Lazio Nord Agricoltori Italiani, Università Agraria di Tarquinia, Università della Tuscia di Viterbo , Istituto d’Istruzione Superiore Vincenzo Cardarelli di Tarquinia , Centrale Ortofrutticola di Tarquinia Soc. Coop, Biodistretto Met e in sinergia con gli Orti Slow Food di comunità e l’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Calamatta di Civitavecchia. Un’occasione per riscoprire il valore dell’agricoltura italiana, tra radici profonde e sguardi rivolti al futuro.

