TARQUINIA - Si svolgerà oggi l’edizione 2026 di “Corri per la Befana”, inizialmente in programma per martedì 6 gennaio. La storica manifestazione dedicata ai bambini si svolgerà confermando sede, orari e modalità di partecipazione. L’evento animerà il centro storico di Tarquinia, con ritrovo in piazza Giacomo Matteotti. Le iscrizioni alla corsa non competitiva, riservata ai bambini da 0 a 12 anni, si svolgeranno alle 10.30, mentre la partenza resta fissata per le 11.30, con un percorso che attraverserà le vie del centro cittadino. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Tarquinia in collaborazione con l’Atletica ’90 Tarquinia, realtà storicamente impegnate nella promozione dello sport giovanile. Resta invariata anche la finalità solidale della manifestazione: il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto alla Croce rossa italiana, Comitato di Tarquinia. A tutti i partecipanti sarà consegnato un premio all’arrivo, un giocattolo pensato per rendere la giornata un momento di festa e condivisione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA