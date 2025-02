TARQUINIA - Ancora atti vandalici ai danni della sede di Fratelli d’Italia in via Umberto I. La denuncia arriva da Secchi di Gioventù nazionale: «Dopo molti mesi dal continuo verificarsi di episodi di vilipesa alle bandiere di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale e al tricolore italiano, esposte all’esterno della sede del partito, ci troviamo qui a denunciare pubblicamente l’aberrante vicenda - afferma Secchi - Queste azioni ci fanno intuire che certe persone, accecate da gelosie e rancori, danno libero sfogo all’ira a scapito delle risorse limitate di ragazzi innocenti, costretti a comprare valanghe di aste e bandiere ogni mese. Insomma, stiamo ancora una volta assistendo all’invidia e alla follia di qualche “anti meloniano”, o forse attivisti impetuosi per motivi ancora più subdoli dei quali non siamo a conoscenza, ciononostante questo atteggiamento contamina ed influisce negativamente sulla nostra serenità e sul nostro modus operandi». I ragazzi di Gioventù Nazionale, affranti ed esterrefatti dal susseguirsi di quella che definiscono «offesa alla morale e oltraggio al pudore», hanno chiesto al proprietario dell’immobile di provvedere a denunciare alle autorità competenti la violazione dell’art. 292 del codice penale: «Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello stato». «Altre precauzioni verranno presto prese - affermano Gn - a cominciare dalla denuncia già esposta in merito dal proprietario dell'immobile. Chiediamo infine alle istituzioni tutte ed all’amministrazione comunale di prendere pubblicamente le distanze in merito, augurandoci che le condanne scongiurino futuri episodi di rappresaglie da parte dei miserabili».

