TARQUINIA – Associazione di Biliardo Cavalli Alati, ben 80 atleti provenienti da tutto il Lazio hanno partecipato alla gara libera regionale. Sul podio al 1° posto l'atleta locale Roberto Sileoni; 2° posto per il romano Camillo Perrone.

I Cavalli Alati hanno ottenuto un ottimo risultato piazzando, oltre al vincitore altri 4 esponenti nei primi 10 posti. Stefano Vinci si è classificato terzo, Ferruccio Salsa quinto e al nono posto Alessio Nicolini e Adriano Micarelli.

Il presidente dell’associazione Cavalli Alati Salvatore Flumini esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti: «Il livello della nostra associazione sportiva di biliardo cresce sempre più – riferisce il presidente Flumini – in questo ultimo torneo svoltosi presso la nostra sede in via dello Stadio, si sono cimentati atleti regionali e non di ottimo livello. Complimenti al nostro atleta Roberto Sileoni e con lui agli altri nostri associati che hanno dimostrato di avere altrettanto valore e non solo nel gioco. Sono infatti contento nel vedere come l’armonia di gruppo stia prevalendo e come di fatto porti poi agli ottimi risultati nel campionato a squadre regionale che li vede tra i primi. Il mio auspicio è che si continui questo percorso sereno che sta dispensando gli atleti e dirigenti di grosse soddisfazioni».

Ecco la classifica dei primi 10: 1 Sileoni Roberto Tarquinia,2 Camillo Perrone Roma, 3 pari merito Stefano Vinci Tarquinia e Cristiano Conti Roma; 5-8 Ferruccio Salsa Tarquinia, Edmondo Burchi Civitavecchia, Andrea Lopetuso Viterbo, Federico Bordino Viterbo, 9-10 Alessio Nicolini e Adriano Micarelli Tarquinia.

