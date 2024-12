TARQUINIA - Tarquinia alla XXVI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico con le tecnologie multimediali e interattive sviluppate da Skylab Studios per far conoscere e promuovere la città, il suo territorio e le aree archeologiche etrusche. La manifestazione, che si è svolta dal 31 ottobre al 3 novembre a Paestum, è uno degli eventi di settore più importanti al mondo e costituisce un punto d’incontro tra domanda e offerta per le destinazioni turistico-archeologiche a livello internazionale.

La presenza del comune tirrenico è avvenuta nell’ambito della partecipazione del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia (Pact). Materiale promozionale di Tarquinia era a disposizione del pubblico anche nello stand predisposto dalla Regione Lazio, dove era possibile viaggiare nei siti patrimonio Unesco con degli speciali visori per la realtà virtuale.

«Queste tecnologie all’avanguardia consentono di raccontare con un’esperienza onnicomprensiva e interconnessa il nostro territorio, i servizi turistici che offre a una platea molto ampia, composta da appassionati e operatori economici del settore del turismo culturale – afferma il sindaco Francesco Sposetti -. Ringrazio Skylab Studios per la collaborazione con l’Amministrazione comunale e per il suo eccellente lavoro, che consente di promuovere Tarquinia in Italia e all’estero, con progetti innovativi e prodotti tecnologici di ultima generazione».

