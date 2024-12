TARQUINIA - Al fine di incentivare gli studenti più meritevoli, che nell’anno scolastico 2023/2024 si sono distinti ottenendo il massimo dei voti negli esami conclusivi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, l’amministrazione comunale di Tarquinia mette a disposizione dei “premi di studio per merito”, riservati a coloro che soddisfino i requisiti richiesti nel bando. Si tratta di premi predisposti in favore degli studenti neodiplomati più meritevoli, che si sono distinti nel loro percorso di istruzione e che rappresentano il futuro della società. Per l’erogazione dei premi è necessario presentare domanda, compilata sugli appositi moduli, entro e non oltre il 30 settembre 2024, presso l’ufficio Pubblica istruzione del Comune di Tarquinia o inviarla allo stesso ufficio mediante Pec o posta elettronica.

