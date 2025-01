TARQUINIA - Il premio “Angelo Jacopucci” è stato assegnato a Patrizio e Rachele Ratto e alla loro crew Ping Pong Pang, il gruppo di ballerini di hip hop che ha conseguito importanti risultati nel 2024 in ambito italiano e internazionale, tra cui il secondo posto al World hip hop dance championship ad agosto negli Stati Uniti.

Il riconoscimento, organizzato dall’assessorato allo Sport del Comune di Tarquinia, è stato istituito nel 2008 in onore dell’indimenticato pugile Angelo Jacopucci e rappresenta un simbolo di eccellenza, volto a premiare gli atleti, le squadre e le associazioni che si sono distinti non solo per i successi nelle competizioni sportive, ma anche per il loro contributo sociale alla comunità.

La cerimonia di consegna, condotta dal giornalista Stefano Tienforti e dal campione di hand bike Tiziano Monti, si è svolta nella sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia, il 4 gennaio, con la partecipazione del sindaco Francesco Sposetti e dell’assessore allo Sport Sandro Celli e alla presenza di centinaia di giovani a rappresentare il grande e diversificato mondo dell’associazionismo sportivo locale.

Durante la cerimonia, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di questo tipo di iniziative: «Lo sport è una delle espressioni più autentiche della nostra città. È un veicolo di crescita, integrazione e inclusività, in grado di unire giovani e adulti, portando con sé valori positivi come il rispetto, la disciplina e la determinazione. La crew Ping Pong Pang ha saputo rappresentare al meglio questi principi, diventando un esempio per tutti».

L’assessore Celli ha evidenziato come il premio “Angelo Jacopucci” non sia “solo un riconoscimento per i successi sportivi, ma anche per l’impatto positivo che le associazioni hanno sulla vita dei nostri ragazzi e ragazze. Sostenere e promuovere lo sport significa investire nel futuro, offrendo opportunità di crescita sana e costruttiva. La crew Ping Pong Pang è la prova che, con passione e impegno, ogni obiettivo è raggiungibile».

Tanti i riconoscimenti consegnati agli atleti, tra cui a Cecilia Pampinella, paddle surf, Simona Scocchetti, tiro a volo, e Tiziano Monti, hand bike, che hanno indossato la maglia azzurra con ottimi risultati in Italia e all’estero; ad Anastasia Anastasio, tiro con l’arco, Mattia Purgatori e Michela Ventolini, danza, per le vittorie ottenute in ambito italiano e internazionale; ai velisti Andrea e Marco Tramutola per aver conquistato il titolo mondiale nella classe Dart 18 e l’impegno nella promozione della vela tra i giovani di Tarquinia; a Manuel Giorgini, fitkid (disciplina dove elementi di ginnastica artistica, ginnastica ritmica e ginnastica aerobica), e Gabriele Pistola, karate, scelti come giovani dell’anno.

All’Asd Tennis Tarquinia è andato il riconoscimento di “squadra dell’anno”, per il secondo posto al torneo internazionale Coni 2024 di Catania. All’Asd Arteritmica Tarquinia è stato assegnato il premio di “società dell’anno” per aver rappresentato l’Italia con ottimi risultati ai Campionati europei di Acrofree dance in Bulgaria. Attilio Maria Boni ha ricevuto la menzione di “allenatore dell’anno”, come tecnico dei nuotatori del Team Tarquinia dell'Arvalia Roma, che ha vinto per la seconda volta consecutiva la Coppa Italia “Claudio Butera” e ottenuto numerose medaglie alla finale nazionale di nuoto UsAc.

©RIPRODUZIONE RISERVATA