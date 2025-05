TARQUINIA - Collaborazione, entusiasmo, creatività, voglia di fare: è stata questa la "formula magica" che ha portato al successo l'evento "Tarquinia Paese Delle Meraviglie - Alice e le sue avventure". Un centro storico gremito di persone, grandi e piccine, sia da Tarquinia che dai paesi limitrofi. Anche i social sono stati letteralmente invasi da foto, video e commenti positivi.

La riuscita del progetto è dipesa sicuramente dalla sinergia tra varie realtà del tessuto associativo locale: Pro Loco e Viva Tarquinia, che lo hanno ideato e sostenuto completamente, e costruito poi in piena sinergia con l'associazione Culturale Corte dei Miracoli e l'Asd City Ballet.

L'associazione Viva Tarquinia, capofila del progetto, a voce della presidente Maria Antonietta Valerioti, ringrazia tutti quelli che, a vario titolo, hanno contribuito alla magia della Tarquinia di Alice: «Tengo a ringraziare in primis Francesca, Giulia, Michela e Giancarlo, Emanuela e Sandro, Sofia, Aurora, Nicoletta, Sonia, Adelmina e Cesare, i volontari delle nostre associazioni, gli atleti, gli attori, tutti quelli che si sono spesi per allestimenti, costumi, trucchi; la vicinanza fondamentale del Comune di Tarquinia e del comando di Polizia Locale, di Gestione Sicurezza SAS, del network Se Ami Tarquinia di Fabio Gagni, del Centro di Aggregazione Giovanile. Tengo a ricordare anche il supporto dell'Aeopc, della Società Tarquiniense di Arte e Storia, di Renato Bacciardi, di Oltrepensiero, di Lextra.news, di tutte le persone che hanno condiviso foto ed informazioni sull'evento. Ma il ringraziamento più grande va alle tantissime persone che hanno scelto di dare valore al nostro progetto venendo a vederlo e godendosi un bel pomeriggio nel nostro centro storico. Siamo davvero felici ed entusiasti, e già al lavoro per le prossime iniziative».

