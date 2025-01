TARQUINIA - Sabato 11 gennaio 2025, alle ore 18, la Sala delle Feste della Biblioteca comunale di Tarquinia, presso Palazzo Bruschi in via Umberto I, 34, sarà teatro della conferenza di presentazione dell’edizione 2025 del circuito podistico Corrintuscia. Il circuito raccoglie venticinque gare di running organizzate nella Tuscia e nelle aree circostanti, rappresentando un punto di riferimento per gli appassionati di corsa del territorio.

Ospiti e temi della conferenza Alla presentazione interverranno Massimo Maietto, presidente del Corrintuscia, Stefania Giannetti, presidente della Uisp di Viterbo, e rappresentanti dell’amministrazione comunale di Tarquinia. A condurre l’evento sarà Stefano Tienforti, speaker ufficiale del Corrintuscia. Tra i temi affrontati, anche il Tuscia Trail, una sezione del circuito dedicata alle gare di trail running, che punta a valorizzare le competizioni organizzate in contesti naturali e paesaggistici di particolare pregio. Nell’occasione sarà inoltre svelato il calendario 2025 del circuito, che prenderà il via la domenica successiva con il primo appuntamento a Roma, con la Corsa di Miguel.

Inclusione e sport: il progetto Migliorabile Durante l’incontro sarà dato spazio al progetto “Migliorabile”, ideato da Simona Pirocchi e Dario Ingravallo, che promuove l’inclusione di atleti diversamente abili nelle competizioni podistiche. Grazie a questo progetto, gli atleti possono vivere appieno l’esperienza della gara, condividendone ogni aspetto. L’evento rappresenta un’occasione per scoprire le novità del Corrintuscia e approfondire il ruolo dello sport come strumento di inclusione e valorizzazione del territorio.

