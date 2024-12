TARQUINIA - Una nuova area di sosta sarà realizzata in località Il Piano, ai piedi del centro storico di Tarquinia.

Il sindaco Alessandro Giulivi ha illustrato il progetto che ha l’obiettivo di decongestionare il centro storico dalla presenza di auto, in particolare di autobus turistici, e favorire così la mobilità sostenibile.

Secondo quanto prevede il Comune, il parcheggio di interscambio, su un'area di 5.300 metri quadrati, sarà attrezzato con una serie di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e per la sosta di biciclette. Collegherà il centro storico con delle navette e sarà l'ingresso al passaggio sotterraneo che arriverà all’arena Cardarelli, per poi proseguire alla “Porta del Sole” di piazza Belvedere.

«Il progetto è in fase di definizione - spiega il sindaco Alessandro Giulivi - e l'amministrazione è già al lavoro per avviare la procedura di esproprio dell'area privata e predisporre la variante urbanistica necessaria per la realizzazione del parcheggio».

