TARQUINIA - Nuove nomine in seguito alla prematura scomparsa della consigliera regionale e comunale Valentina Paterna. Fratelli d’Italia ha inteso nominare, su indicazione di Alberto Riglietti, il nuovo portavoce del partito per il Comune di Tarquinia.

«La persona individuata per ricoprire questo ruolo - hanno spiegato da Fdi - è Gianmaria Santucci, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia che avrà il compito di proseguire l’ottimo lavoro svolto dall’attuale dirigenza di Fratelli d’Italia Tarquinia, ottenendo ottimi risultati in termini elettorali con l’elezione, prima di Valentina Paterna in consiglio regionale e poi di Stefano Zacchini in consiglio provinciale. “Sono veramente felice – afferma Alberto Riglietti – di questo incarico per Santucci, vista anche la mia candidatura all’Università Agraria. Questa delega sarà di grande supporto per tutto il gruppo locale di Fratelli d’Italia”.

Oggi pomeriggio il consiglio comunale di Tarquinia ha inoltre proceduto alla sostituzione della consigliera Paterna con l’ingresso al suo posto di Claudio Cocomazzi che ha rinunciato allo scranno, facendo così entrare in consiglio Daniel Stoica.

Durante l’assise momenti di grande commozione con le parole di Riglietti in ricordo della giovane compagna scomparsa Valentina Paterna. Riglietti ha voluto anche lasciare un cuscino di fiori sullo scranno di Valentina.

