TARQUINIA - È stato convocato in sessione straordinaria in prima convocazione per mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 17, il consiglio comunale di Tarquinia. Prevista l’approvazione del regolamento del Palio dell’Anello e della rievocazione delle Contrade. Il consiglio sarà chiamato a ratificare due deliberazioni di giunta relative a variazioni urgenti al Bilancio di Previsione 2025-2027 e ad approvare le tariffe della Tassa Rifiuti (Tari) per l’anno 2025. In programma anche l’approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2024 e una nuova variazione al Bilancio 2025-2027. Infine, si discuterà del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tar Lazio n. 2700/2025. Previste due interrogazioni: la prima, presentata dal consigliere Luigi Serafini, riguarda l’affidamento diretto dell’organizzazione della 76ª Mostra Mercato delle Macchine Agricole all’associazione ProTarquinia; la seconda, presentata dai consiglieri Betsi Zacchei e Luigi Serafini, riguarda lo stato del verde pubblico e privato nel territorio comunale. In chiusura, sarà esaminata la mozione proposta dai consiglieri Zacchei, Serafini e Guiducci per l’intitolazione del Giardino della Ripa al pittore tarquiniese Lorenzo Balduini.