TARQUINIA - Il teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia si prepara ad accogliere un concerto di grande intensità emotiva: sabato 22 marzo, alle 18, Luca Cionco, voce degli “Hotel Supramonte”, proporrà i brani più celebri di Fabrizio De André. Cionco, voce e chitarra, guiderà il pubblico in un viaggio musicale essenziale e intenso, mettendo al centro la forza poetica dei testi del cantautore genovese. La sua interpretazione, profonda e sentita, ripercorrerà il repertorio di De André, offrendo al pubblico un'esperienza musicale coinvolgente e ricca di suggestioni. Ad accompagnare Cionco sul palco, musicisti di talento: Massimo Furietti e Michele Cannavacciolo, alla chitarra, e Alessandro Famiani, alla fisarmonica. Lo spettacolo è un'occasione imperdibile per riscoprire la poesia e la profondità delle canzoni di uno dei più grandi cantautori italiani, interpretate dalla voce di un artista che ha saputo farle proprie, dando vita a un'interpretazione personale e sentita. Il teatro comunale “Rossella Falk” è in piazza Cavour. Per informazioni è possibile chiamare lo 0766 849282. I biglietti sono anche acquistabili sul sito di Archeoares. Il botteghino del teatro sarà aperto due ore prima del concerto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA