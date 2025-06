TARQUINIA – «Dalla riapertura al traffico veicolare alla reintroduzione dell’area pedonale: in meno di un anno l’amministrazione Sposetti si smentisce da sola».

Il Circolo Fratelli d'Italia Tarquinia critica l’amministrazione Sposetti. «È questa la fotografia di una gestione che appare confusa, incoerente e, soprattutto, priva di una visione chiara – affermano dal partito di Giorgia Meloni – Nel 2022, sotto la guida dell’allora sindaco Alessandro Giulivi, la città aveva compiuto un passo avanti istituendo per la prima volta un’area pedonale sul lungomare di Tarquinia, con orari pensati per favorire sicurezza, vivibilità e turismo. Una scelta apprezzata da cittadini e visitatori, che ha garantito spazi sicuri e liberi da auto per passeggiate e attività commerciali – ricordano da Fdi – Nel 2024, a poche settimane dall’insediamento della nuova giunta di centrosinistra, arriva il colpo di spugna: con la delibera n. 119 del 18 luglio, l’amministrazione Sposetti riduce drasticamente l’area pedonale, eliminando persino la chiusura al traffico nei festivi diurni. Il risultato? Un lungomare invaso dalle auto, parcheggi selvaggi e nessun controllo da parte della polizia municipale. Le proteste dei cittadini sono state numerose, sui social e nei confronti dell’amministrazione. A giugno 2025, il dietrofront: con una nuova delibera, Sposetti ripristina un’area pedonale praticamente identica a quella trovata al momento dell’insediamento. In delibera si parla di “migliorare la percorribilità in sicurezza per veicoli e pedoni”, ma quella sicurezza era già garantita nel 2022. Ci si chiede, adesso, se il provvedimento di riapertura del lungomare non sia stato solo un atto ideologico contro quanto fatto dalla precedente amministrazione, senza una reale valutazione del beneficio per la cittadinanza. A ciò si aggiunge la questione lavori: cantieri sul lungomare avviati dalla precedente giunta, poi bloccati da Sposetti “per non disturbare i turisti in estate”, ma mai ripresi nemmeno durante l’inverno. Contraddizione che si fa beffa della logica: proprio in questi giorni si asfaltano vie d’accesso al lido, paralizzando il traffico proprio nel pieno della stagione estiva. Un’amministrazione che si smentisce da sola, priva di coerenza e visione, mentre i cittadini continuano a pagare il prezzo di scelte improvvisate e poco trasparenti».

