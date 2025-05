TARQUINIA - Per consentire il ripristino e il livellamento del terreno in due parcheggi, il Comune di Tarquinia ha adottato dei cambiamenti momentanei alla circolazione.

Oggi, 26 maggio, dalle 7 alla fine dei lavori, nel parcheggio compreso tra via Porto Clementino, via Pirgi e via Axia, è istituito il divieto di transito e sosta a qualsiasi tipo di veicolo con rimozione forzata, inclusi quelli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria.

Il 27 maggio dalle 7 alla fine dei lavori, nel parcheggio compreso tra via della Bussola, via delle Sirene e lungomare dei Tirreni, è istituito divieto di transito e sosta a qualsiasi tipo di veicolo con rimozione forzata, inclusi quelli al servizio di persone con limitata o impedita capacità.

