TARQUINIA - Possibili disagi idrici oggi in alcune zone periferiche di Tarquinia. Sono infatti previsti lavori di riparazione sulla condotta idrica lungo la strada Porto Clementino. Gli interventi, spigano dalla Talete, comporteranno l’interruzione dell’erogazione idrica in alcune aree del territorio di Tarquinia per oggi pomeriggio, giovedì 9 novembre, tra le ore 14 e le ore 18 circa.

Le zone interessate sono l’area industriale-artigianale, il Peep (via Aldo Moro, zona Top 16) e via Porto Clementino e zone limitrofe.

La società Talete fa inoltre sapere che al momento del ripristino del flusso, come consuetudine, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione, fenomeni di torbidità e presenza d’aria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA